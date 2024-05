Gmail introduce le risposte rapide: sembrerà di usare WhatsApp

Gmail si arricchisce di una gradita novità: si tratta delle Quick Reply (tradotto: “Risposte rapide”), una nuova interfaccia utente che renderà più semplice e immediato rispondere alle e-mail da dispositivi mobili Android. Testata da una nicchia di utenti nel corso degli ultimi mesi, la funzionalità è ora ufficiale.

Sarà come un’app di messaggistica

Ma come funziona una Quick Reply? Finora, per rispondere a un’e-mail è sempre stato necessario aprire il messaggio in questione e poi premere sul pulsante di risposta, infine iniziare a comporre una nuova mail a schermo intero. La nuova funzionalità, quindi, aggiunge di fatto una casella di testo nella parte inferiore di ogni e-mail, che può essere utilizzata per inviare – per l’appunto – una risposta rapida. Un po’ come se fosse un’app di messaggistica istantanea (ad esempio WhatsApp).

Tramite Quick Reply è possibile anche allegare file, modificare l’elenco dei destinatari tramite menu a tendina, inoltrare la mail e inserire le emoji, tramite apposito pulsante. È possibile anche passare all’interfaccia classica, tramite un secondo pulsante per espandere la risposta a schermo intero.

La nuova interfaccia di Gmail non sarà disponibile fin da subito per tutti gli utenti: il rollout sembrerebbe essere effettivamente iniziato, ma non è chiaro quanto impiegherà il completamento. È probabile tuttavia che sarà presto estesa a tutto il bacino di utenza Gmail: non sarà necessario aggiornare l’applicazione, perché la distribuzione dovrebbe avvenire via server.