Guarda Roma-Genoa in streaming dall'estero (Coppa Italia)

Tutto pronto per stasera alle ore 21:00 quando fischierà il calcio d’inizio di Roma-Genoa. Questa partita, valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia, verrà trasmessa in chiaro su Canale 5. Perciò tutti potranno vederla tranquillamente dal proprio televisore di casa.

Se però ti trovi in viaggio e magari anche all’estero, impossibilitato ad accedere a una TV, la soluzione streaming è la tua salvezza. Scarica l’app Mediaset Infinity, registra un nuovo account valido o accedi con il tuo, se già ne hai uno, e inizia a vedere tutte le trasmissioni live e on demand.

Se sei fuori dall’Italia devi anche trovare una soluzione per aggirare le restrizioni geografiche imposte da questa come tante altre piattaforme di streaming. L’unico metodo a oggi efficace è abbinare una VPN al tuo streaming. Si tratta di un provider in grado di rendere la tua connessione senza limiti né censure.

Roma-Genoa in streaming dall’estero: come impostare una VPN

In sostanza, per vedere Roma-Genoa, così come tanti altri contenuti in streaming dall’estero, devi imparare a impostare una VPN. Tra le migliori ti segnaliamo AtlasVPN, oggi in offerta all’81% di sconto. Una volta acquistata installala sul dispositivo dal quale vuoi vedere la partita di Coppa Italia.

Poi apri la sua app e accedi con la mail utilizzata in fase di acquisto e registrazione. Una volta dentro, prima di avviarla con uno swipe, devi entrare nella sezione server, che trovi subito alla pagina iniziale, e selezionare un server italiano. In questo modo la tua posizione virtuale sarà differente da quella reale.

Ciò ti permette di aggirare le restrizioni geografiche di Mediaset Infinity e di tutte le altre piattaforme streaming che lo impongono. Quando non ti trovi all’estero ti consigliamo di lasciare ad AtlasVPN l’onere di scegliere il server più adatto che verrà agganciato in base a ciò che stai facendo online.

Il vantaggio di utilizzare una VPN, che tu ti trovi all’estero oppure no, è che avrai una connessione senza limiti, ottimizzata e veloce, con uno streaming senza buffering, completamente anonima e protetta da qualsiasi minaccia online. Perciò affidati ad AtlasVPN e ottieni tutti questi vantaggi.

