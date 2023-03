Guarda Lol: Chi ride è fuori 3 GRATIS su Prime Video

Finalmente è disponibile la nuova stagione di Lol: Chi ride è fuori 3. Divertimento assicurato anche con i nuovissimi episodi che da oggi, giovedì 09 marzo 2023, hanno arricchito il catalogo di Prime Video, la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Amazon, il colosso dello streaming online. Guardali subito gratis.

Sì, perché registrando un nuovo account Prime avrai accesso a tutti i vantaggi inclusi in questo abbonamento gratuitamente. In pratica, attivi una prova gratuita di 30 giorni durante la quale potrai gustarti anche i contenuti streaming disponibili su Prime Video. Ma non è tutto, perché con questo piano sono inclusi tantissimi altri benefici:

spedizione e reso sempre gratuiti su oltre 2 milioni di prodotti;

sconti esclusivi e promozioni speciali su oltre 2 milioni di prodotti;

consegna veloce in 1 o 2 giorni;

pagamenti a rate tasso zero se disponibili

Prime Video con film, serie TV, show e la UEFA Champions League;

Amazon Music;

Audible.

E da oggi puoi anche farti un sacco di risate perché con Lol: Chi ride è fuori 3 il divertimento è assicurato. Scopri il cast “stellare” tutto da gustare e dai un’occhiata alle anteprime che ti daranno un’idea di quanto sarà fantastico vedere questa nuova ed esilarante stagione.

Lol: Chi ride è fuori 3, cast e ultime novità

Lol: Chi ride è fuori 3 puoi vederlo gratis su Prime Video. I primi 4 episodi sono già disponibili sulla piattaforma pronti per essere gustati dal primo all’ultimo. Amazon ha anche annunciato, nella sua sinossi ufficiale, il cast “stellare” di questa terza stagione e alcune novità interessanti:

Nino Frassica, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani, Paolo Cevoli, Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Fabio Balsamo, Marta Filippi, Luca e Paolo saranno i protagonisti della terza stagione di LOL. Chi riuscirà a resistere per 6 ore senza ridere vincerà 100.000 euro da donare in beneficenza. A guidare questo scatenato gruppo ci sarà Fedez aiutato da Frank Matano. Special guest: Maccio Capatonda.

Nuovi volti quindi, ma anche due conduttori a cui ormai siamo abituati e chi ci hanno fatto divertire da matti. Stiamo parlando in primis di Fedez, volto storico alla conduzione di questo show divertentissimo. Nondimeno, Frank Matano sarà un valido supporto. Ecco cosa ha dichiarato proprio Matano in vista dei nuovi episodi:

Siamo tornati e spacchiamo tutto! Nuove follie, 10 comici, e la regola delle regole: non ridere!

Non perderti questa occasione. Ti divertirai un sacco e passerai ore indimenticabili senza mai smettere di ridere. Se ancora non hai visto Lol Xmas Special questo è il momento per recuperare tutti gli episodi.

