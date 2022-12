Come vedere LOL Xmas Special gratis su Prime Video

Sei pronto a non smettere più di ridere? LOL Xmas Special è disponibile su Prime Video. Potrai passare una serata speciale all’insegna del divertimento. Se già hai avuto modo di vedere le due precedenti edizioni lo sai molto bene. Altrimenti è il caso che ti attivi per recuperarle e non perderti la novità da poco uscita.

Per vedere questa edizione speciale e le prime due stagioni devi essere abbonato a Prime Video. Si tratta della piattaforma di streaming live e on demand gestita dal colosso dello shopping online, Amazon. Il catalogo è ricco di contenuti per tutta la famiglia. Trovi ogni genere e da un paio d’anni anche la UEFA Champions League.

La cosa interessante è che il programma di crescita sarà serrato e presto verranno inseriti tanti altri contenuti interessanti. Forse non lo sapevi, ma puoi attivare Prime Video Gratis. Come? Scoprilo investendo un paio di minuti alla lettura di questo articolo.

LOL Xmas Special: come attivare Prime Video GRATIS

Se non vuoi perderti LOL Xmas Special attiva subito Prime Video. Per ottenerlo gratis devi registrarti con un nuovo account. Una volta inseriti i dati richiesti avrai diritto alla tua prova gratuita di 30 giorni. Così potrai accedere senza limiti al ricco catalogo di questa piattaforma.

Inoltre, potrai godere dei benefici riservati ai clienti Prime. Cosa è incluso? Prima di tutto spedizione e reso sono gratis su oltre 2 milioni di articoli in vendita sul catalogo Amazon. Inoltre, avrai accesso a tantissimi prezzi speciali ed esclusivi oltre a eventi quali Prime Day, Black Friday e molti altri.

Se ancora non bastasse, potrai accedere ad Amazon Music con oltre 2 milioni di brani musicali pronti all’ascolto senza pubblicità. In più avrai anche la possibilità di goderti i migliori audiolibri e podcast con Audible. Tutto questo e molto altro ti aspettano. Attiva Prime Video e guarda LOL Xmas Special gratis.

