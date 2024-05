Guarda la serie tv Il problema dei 3 corpi in streaming con l'offerta Intrattenimento Plus di Sky

Il problema dei 3 corpi è una delle serie tv più viste di questi primi mesi del 2024. Disponibile all’interno del catalogo Netflix dal 21 marzo, la serie è tratta dalla saga dell’autore cinese Liu Cixin: in totale sono otto episodi, basati su un quesito di fisica (vero), in cui la popolazione umana si trova a rischio estinzione per colpa degli alieni.

Se ti piacerebbe guardare Il problema dei 3 corpi in streaming e nutri una grande passione per le serie televisive, ti segnaliamo l’ultima offerta di Sky sul piano Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix), in promo a 19,90 euro al mese per diciotto mesi invece di 30 euro. L’offerta scadrà tra poco.

Il problema dei 3 corpi in streaming con Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix)

Dopo la morte del padre e l’esilio in Mongolia per motivi politici, l’astrofisica cinese Ye Wenjie lavora per entrare in contatto con gli alieni. Una volta riuscitasi, li invita a raggiungere la Terra per invaderla (non prima di aver scoperto la loro natura bellicosa).

Nel frattempo le leggi della natura iniziano ad annullarsi davanti ai migliori scienziati di Oxford, che scelgono così di fare fronte comune per contrastare quella che viene considerata come la minaccia più grande che l’uomo abbia mai dovuto affrontare nella sua storia. Ogni episodio della serie dura circa un’ora, per un totale dunque di 8 ore: è verosimile che Netflix scelga di trasformare in serie tv anche gli altri due romanzi della saga best seller di Liu Cixin, vale a dire La materia del cosmo e Nella quarta dimensione.

Se hai la passione per le serie televisive e non vuoi perderti uno dei racconti più avvincenti degli ultimi anni, hai l’opportunità di accedere ai cataloghi Sky TV e Netflix in maniera illimitata sottoscrivendo il pass Intrattenimento plus a soli 19,90 euro al mese invece di 30 euro. La promozione non durerà ancora a lungo.