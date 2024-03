Guarda la semifinale di The Voice Senior in streaming dall'estero su RaiPlay con questo "trucco"

Oggi, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la semifinale della quarta edizione di The Voice Senior. Il talent show condotto da Antonella Clerici con protagonisti cantanti over 60 è giunto al suo penultimo appuntamento: chi approderà in semifinale? La puntata di questa sera sarà visibile in streaming anche su RaiPlay, la piattaforma online della Rai.

All’estero però le cose non stanno proprio così. A causa infatti delle restrizioni geografiche, i contenuti di RaiPlay (e delle altre piattaforme streaming) sono bloccati. La soluzione? Se vuoi vedere la semifinale di oggi di The Voice Senior in streaming dall’estero devi scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN, il servizio che permette di superare il blocco geografico simulando una connessione da un altro Paese. Al momento la migliore VPN disponibile è NordVPN, in offerta lampo in queste ore a 3,09 euro invece di 8,29 euro.

Come vedere la semifinale di The Voice Senior in streaming dall’estero su RaiPlay

Di seguito le indicazioni su come guardare la semifinale di stasera di The Voice Senior in streaming su RaiPlay anche dall’estero:

Assicurati per prima cosa di scaricare l’app RaiPlay. Attiva NordVPN: il piano di due anni è in offerta lampo a 3,09 euro al mese, con tre mesi extra di servizio gratis. Esegui il download dell’app NordVPN. Accedi al tuo account personale. Seleziona uno dei server VPN situati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e bypassare così le restrizioni geografiche dei provider di rete. Apri l’app RaiPlay e seleziona il riquadro dedicato alla diretta di Rai 1 o al programma condotto da Antonella Clerici.

Le anticipazioni sulla semifinale di The Voice Senior di oggi ci confermano che i 24 semifinalisti si contenderanno il pass per l’accesso alla finalissima in programma la prossima settimana. Con loro si esibiranno anche i rispettivi coach, sulle note dei brani di maggior successo.