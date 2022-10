Guarda HJK-Roma dall'estero in streaming con una VPN

Oggi è la giornata dell’Europa League che ci sta riempiendo di appuntamenti interessanti già dalle 18:45 con Lazio-Midtjylland. Questa sera, giovedì 27 ottobre, alle ore 21:00 sarà anche il turno per HJK-Roma. La squadra giallorossa affronterà la sua ultima trasferta nella penultima sfida del Gruppo C.

Perciò è impossibile perdersi questa partita tanto attesa da tutti gli appassionati di calcio. Ma come puoi vederla anche se ti trovi all’estero per lavoro o vacanza? Una domanda che merita sicuramente una risposta, ma anche una soluzione visto che le piattaforme di streaming impongono limiti geografici austeri in questo senso.

Innanzitutto, ricorda che se ti trovi in un Paese dell’Unione Europea hai diritto di accedere al tuo abbonamento DANZ. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Di contro, se sei in un Paese che non compare in questo elenco, l’unica soluzione è utilizzare una VPN. Con NordVPN vai sul sicuro. Ottieni il Piano Standard al 55% di sconto e con 3 mesi gratis. Grazie ai suoi server costantemente aggiornati aggira qualsiasi limitazione e censura delle piattaforme streaming garantendoti l’accesso da qualsiasi parte del mondo.

HJK-Roma: il segreto per guardarla dall’estero è NordVPN

NordVPN è un’ottima VPN che non sbaglia mai un colpo. Se questa sera non vuoi perderti HJK-Roma dall’estero devi assolutamente affidarti a lei. Installala sul tuo dispositivo, tanto c’è un’app compatibile per tutti. Poi attivala inserendo il tuo account, quello che hai utilizzato per acquistare l’abbonamento.

Poi accedi al servizio tramite applicazione e mettilo in funzione. Da quel momento in poi sarai protetto al 100%, la tua navigazione sarà anonima e potrai navigare online senza alcun limite né censura. Però per assicurarti tutti i contenuti di DAZN dall’estero devi fare un’altra cosa.

Vai alla sezione Server e seleziona un Server Italiano manualmente. Attivalo e poi accedi a DAZN con il tuo solito account. Come per magia la piattaforma crederà che tu ti stia collegando dall’Italia mentre, invece, ti trovi in un’altra parte del mondo. Fantastico vero? Acquista ora NordVPN con 3 mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.