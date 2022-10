Come vedere Lazio-Midtjylland anche se sei in viaggio all'estero

Questa sera, giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 18:45 andrà in onda Lazio-Midtjylland. Questa partita, valida per l’Europa League è fondamentale per la Lazio che si sta giocando i sedicesimi di questo torneo. Un buon tifoso non si perderebbe mai uno scontro così importante.

Ecco perché oggi ti daremo alcuni consigli su come vedere il match anche se ti trovi in viaggio all’estero. Prima però devi sapere che l’Europa League è un’esclusiva DAZN. Perciò devi essere abbonato a questa piattaforma che offre due piani: quello Standard, che include la condivisione fino a 2 dispositivi, e quello Plus, che include la condivisione fino a 6 dispositivi.

Ora passiamo all’accesso alla piattaforma per vedere Lazio-Midtjylland. Se ti trovi all’estero ma all’interno dell’Unione Europea non avrai problemi. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso è se ti trovi in un Paese Extra UE. In questo caso devi affidarti solo ed esclusivamente a una buona VPN. Installando AtlasVPN sui tuoi dispositivi sarai in grado di aggirare le limitazioni geografiche imposte da DAZN o da altre piattaforme di streaming e così vedere Lazio-Midtjylland senza problemi.

Lazio-Midtjylland: per vederla dall’estero ti serve AtlasVPN

Una VPN come AtlasVPN è indispensabile se ti trovi in viaggio all’estero e desideri accedere ai contenuti streaming per cui paghi uno o più abbonamenti. Quindi l’obiettivo è quello di vedere questa sera Lazio-Midtjylland, partita valida per l’Europa League, trasmessa da DAZN.

Per prima cosa acquista AtlasVPN a soli 1,81 euro al mese, adesso che è in super promozione. Poi installa la sua applicazione per il tuo dispositivo. Tranquillo, ce n’è una compatibile per tutti i sistemi operativi esistenti. Successivamente aprila e inserisci l’account che hai utilizzato quando ti sei registrato per attivare l’abbonamento.

Infine, non devi far altro che selezionare un Server Italiano così da far credere a DAZN che ti stai connettendo dall’Italia quando invece ti trovi all’estero. Attiva subito AtlasVPN e non perderti Lazio-Midtjylland questa sera alle ore 18:45 anche se sei in viaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.