Guarda Atalanta-Spezia in streaming

Rai o Mediaset? Quale sarà la rete che trasmetterà Atalanta-Spezia, valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia? La risposta è molto semplice. Ad avere i diritti per trasmettere questo torneo è Mediaset e domani, giovedì 19 gennaio 2023, alle ore 15:00 andrà in onda su Italia 1.

Nel caso in cui tu fossi in viaggio e non riuscissi ad accedere a Italia 1 nemmeno da satellite, come puoi vedere questa partita? La soluzione è guardandola in streaming. Infatti, grazie all’app Mediaset Infinity è possibile accedere a tutti i contenuti live tramite internet.

Perciò stai tranquillo perché non ti perderai di certo Atalanta-Spezia. Tuttavia, potrebbe essere un problema il fatto che ti trovi all’estero. In questo caso dovresti riuscire ad aggirare le restrizioni geografiche imposte da tutte le piattaforme di streaming che offrono il loro servizio solo in Italia.

Per risolvere questo impiccio l’unica cosa che devi fare è affidarti a una buona VPN. Ce ne sono tante sul mercato, è vero, ma per questa situazione specifica ti consigliamo NordVPN. Approfitta subito dell’offerta speciale. Installando la sua app sul tuo dispositivo ottieni una connessione senza limiti né censure.

Atalanta-Spezia: come sfruttare NordVPN per il tuo streaming

A prescindere, NordVPN migliora la tua connessione perché ti fornisce un tunnel crittografato che protegge la tua privacy rendendo anonima la tua navigazione online. Inoltre, la larghezza di banda dei suoi server ti assicura uno streaming ottimizzato e senza buffering per vedere al meglio Atalanta-Spezia.

Infine, puoi anche sfruttare questa VPN quando ti trovi all’estero e vuoi accedere ai tuoi abbonamenti streaming per goderti tutti i contenuti durante il tuo intrattenimento. Come puoi fare? Semplice, una volta attivata NordVPN sul tuo dispositivo accedi all’area server.

Lì puoi cambiare personalmente la tua posizione virtuale selezionando, in questo caso per vedere Atalanta-Spezia su Mediaset Infinity, un server italiano. Così la piattaforma ti registrerà come se tu fossi fisicamente in Italia quando, al contrario, ti trovi in un altro Paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.