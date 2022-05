GTA 6, il primo trailer arriverà molto presto?

È una voce di corridoio da prendere molto con le pinze, ma per dovere di cronaca la riportiamo: sembra che Rockstar Games si stia preparando per mostrare il primo trailer di GTA 6, il nuovo capitolo della serie cui sviluppo è stato annunciato recentemente.

Un insider sostiene infatti che la data prescelta è quella di venerdì 13 maggio 2022: a supporto della sua tesi, la fonte pubblica un’immagine dei piani dell’account Twitter di Rockstar Games, che includerebbero appunto un contenuto relativo a Grand Theft Auto 6 per la giornata di venerdì. Difficile dire se l’immagine sia legittima o meno, ma non dovremo attendere molto per scoprirlo.

GTA 6: cosa dicono i rumor su ambientazione e data di uscita

Rockstar Games ha annunciato da poco di essere ufficialmente al lavoro su GTA 6, senza entrare nel dettaglio tuttavia delle novità relative a piattaforme, gameplay e tantomeno data di uscita.

Per adesso, dobbiamo accontentarci delle diverse voci di corridoio che circolano, in realtà, ormai da diverso tempo. Tutte sembrano concordare sul fatto che lo sviluppatore voglia proporre la più grande ambientazione mai vista nella storia della serie e che potrebbe includere non solo le tre location storiche, con Liberty City, Vice City e San Andreas, ma persino delle città inedite, come Londra e Chicago.

Per quanto riguarda il gameplay, pare che Rockstar voglia mantenere la soluzione del multi-protagonista adottata con il quinto capitolo, tornato di recente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La storia, da quel che si dice, dovrebbe raccontare il percorso di due gemelli, un maschio e una femmina.

Salvo clamorose sorprese, GTA 6 dovrebbe uscire soltanto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, rappresentando un importante step tecnologico in avanti rispetto l’ultimo titolo dello sviluppatore, Red Dead Redemption 2, che non ha ancora ricevuto un update next-gen.