GTA 6 potrebbe introdurre una nuova città ispirata a Chicago

Liberty City, Vice City, Los Santos e forse una città totalmente nuova. Il novero delle ambientazioni di GTA 6 potrebbe essere più ricco che mai, almeno stando a nuove voci di corridoio rilanciate dall'insider Matheusbr9895, che parla di importanti novità da questo punto di vista per il prossimo episodio della serie.

Come sempre, invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze, trattandosi comunque di dettagli non ufficiali, seppur provenienti da una fonte abbastanza affidabile per quanto riguarda Rockstar Games.

GTA 6: Chicago ma non solo, tante novità in vista?

Come dicevamo in apertura, e affermano da un po' di tempo alcune indiscrezioni, pare che GTA 6 proporrà una pluralità di ambientazioni, presentandosi in tal senso come il gioco più grande di sempre nella storia della serie. Rivedremo Liberty City, Vice City, l'intera ragione di San Andreas, ma al pacchetto potrebbe unirsi una nuova città ispirata a Chicago.

L'insider si dice infatti fiducioso all'80% che il prossimo episodio della serie sarà particolarmente ambizioso da questo punto di vista.

“Il team di Rockstar Games ha apprezzato molto il risultato che il Brasile ha portato in Max Payne 3. Dopodiché, pare abbiano pianificato che il prologo del prossimo GTA si sarebbe svolto proprio in Brasile, nel 2003, con l'omicidio dei genitori dei protagonisti, uccisi dai cartelli rivali“.

La nuova città dovrebbe chiamarsi Carcer City e non è esattamente nuova nell'universo dei giochi Rockstar. È già stata l'ambientazione del controverso Manhunt e combina in particolar modo lo stile di città come Detroit, New Jersey, St. Louis e Chicago. In GTA 6 potrebbe essere dunque tra le location protagoniste, insieme a parti di Rio De Janeiro e L'Avana.

Ricordiamo che altre voci di corridoio affermavano che nel nuovo GTA avremmo fatto una capatina anche in Europa, forse a Londra, ad ulteriore testimonianza che il progetto sembri puntare veramente in alto a livello di ambizioni.

Per scoprirlo dovremo però attendere ancora un po'.