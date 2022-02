GTA 6 confermato UFFICIALMENTE da Rockstar Games: cosa sappiamo

Nello stesso post in cui è stata annunciata la data di uscita di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S, Rockstar Games comunica formalmente di essere ufficialmente al lavoro su GTA 6. A margine del lungo post pubblicato sul sito ufficiale, in cui si è parlato anche delle novità relative a GTA Online, lo sviluppatore si è concentrato sul futuro, dando finalmente un piccolo accenno sul futuro della serie.

GTA 6: quando arriveranno le prime notizie ufficiali?

“Considerata la longevità senza precedenti di GTA 5, sappiamo che molti di voi ci hanno chiesto informazioni sul prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto. Con ogni nuovo progetto che intraprendiamo, il nostro obiettivo è quello di andare sempre significativamente oltre ciò che abbiamo fatto in precedenza e siamo lieti di confermare che lo sviluppo attivo per il prossimo episodio di GTA è ben avviato. Non vediamo l'ora di condividere altro non appena saremo pronti, quindi restate sintonizzati per i dettagli ufficiali. A nome di tutto il team, vi ringraziamo per il vostro supporto e siamo impazienti di entrare nel futuro con voi.“

È la chiosa del messaggio pubblicata dallo sviluppatore sul suo sito. Abbiamo quindi finalmente la conferma ufficiale che il team è effettivamente al lavoro sul gioco, anche se per adesso lo definisce in modo generico senza dargli un nome: si chiamerà davvero GTA 6? Staremo a vedere.

Nel frattempo, da quello che sappiamo, le prime informazioni ufficiali sul progetto potrebbero arrivare entro la fine di quest'anno, magari verso l'autunno. Questo è quello che filtra infatti dai vari insider del settore. Il gioco potrebbe essere ambientato a Vice City e proporre nuovamente più protagonisti tra cui switchare liberamente nel corso della storia, come accaduto per GTA 5.

Insomma, staremo a vedere cosa accadrà. Quel che è certo è che la macchina GTA 6 è stata finalmente messa in moto, ora non rimane che attendere per capire dove ci porterà e con quali tempistiche.