Grey's Anatomy 20: oggi è il grande giorno, su Disney+ arrivano i nuovi episodi

Tutto pronto per il debutto di Grey’s Anatomy 20 in Italia. Nella mattinata di oggi, giovedì 25 aprile, il catalogo Star di Disney+ accoglierà il primo episodio della nuova attesissima stagione.

In questo nuovo capitolo del medical drama più famoso al mondo, gli specializzandi si ritrovano sotto indagine per una serie di gravi errori che hanno causato purtroppo una vittima. I nuovi episodi della stagione numero 20 di Grey’s Anatomy usciranno ogni giovedì sulla piattaforma streaming Disney+ alle 9:00 (ora italiana): se ancora non lo hai fatto, puoi abbonarti a partire da 5,99 euro al mese (piano Standard con pubblicità) su questa pagina del sito ufficiale Disney+.

Grey’s Anatomy 20: la nuova stagione è disponibile in streaming su Disney+

Gli episodi di Grey’s Anatomy 20 sono in tutto 10, della durata ciascuno di circa 40 minuti. Come anticipato nell’introduzione, i nuovi episodi usciranno con una frequenza di uno a settimana ogni giovedì.

Ecco i titoli originali dei primi 7 episodi:

Primo episodio: We’ve Only Just Begun

Secondo episodio: Keep the Family Close

Terzo episodio: Walk on the Ocean

Quarto episodio: Baby Can I Hold You

Quinto episodio: Never Felt So Alone

Sesto episodio: The Marathon Continues

Settimo episodio: She Used to Be Mine

Questo invece dovrebbe essere il calendario di uscita:

25 aprile: primo episodio

2 maggio: secondo episodio

9 maggio: terzo episodio

16 maggio: quarto episodio

23 maggio: quinto episodio

30 maggio: settimo episodio

6 giugno: ottavo episodio

13 giugno: nono episodio

20 giugno: decimo episodio

Ti ricordiamo infine che la ventesima stagione è disponibile in esclusiva streaming su Disney+: puoi abbonarti su questa pagina della piattaforma streaming a partire da 5,99 euro al mese, scegliendo il piano Standard con pubblicità.