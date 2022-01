Green Pass: come averlo sullo smartphone senza SPID

Si sa, la tecnologia non è per tutti, ma ultimamente sembra essere sempre più necessario avere un po' di dimestichezza con i nostri dispositivi hi-tech. Infatti, da quasi un anno, un compagno di viaggio è ormai diventato indispensabile. Stiamo parlando del Green Pass. Si tratta di una sorta di certificato che rende chiunque lo possieda idoneo ad accedere in quasi tutti i luoghi pubblici, ristoranti, bar, cinema, treni, aerei e altro. In pratica, come molti già sanno, indica che quella persona ha ricevuto tutte le dosi di vaccino necessarie contro il Covid-19 o è guarita completamente dal Covid-19 o è risultata negativa al virus a seguito di un test tampone. In questo articolo scopriremo come avere il Green Pass sempre a portata di mano sul nostro smartphone anche senza SPID.

Come avere il Green Pass sullo smartphone senza SPID

Molti utenti, dopo aver ricevuto l'ultima dose di vaccino anti Covid-19, continuano a girare “per il mondo” con il Green Pass su un foglio di carta stampato. Forse perché ancora non sanno che scaricarlo sul proprio smartphone è tra le cose più semplici che si possa fare. Vediamo insieme le varie alternative.

Sito web del Green Pass . Uno dei metodi più semplici è ottenerlo attraverso il sito ufficiale dgc.gov.it inserendo le ultime 8 cifre del numero identificativo della Tessera Sanitaria , la sua data di scadenza e uno dei codici univoci che avete ricevuto dopo la vaccinazione, il tampone molecolare, antigenico e rapido o essere guariti completamente dal virus. Caso contrario potrete digitare anche il codice che avete ricevuto via SMS o tramite email definito AUTHCODE. Una volta scaricato potrete conservare il file oppure fare uno screenshot del codice QR e conservarlo tra i preferiti nella vostra galleria.

. Uno dei metodi più semplici è ottenerlo attraverso il sito ufficiale dgc.gov.it inserendo le ultime 8 cifre del numero identificativo della , la sua data di scadenza e uno dei che avete ricevuto dopo la vaccinazione, il tampone molecolare, antigenico e rapido o essere guariti completamente dal virus. Caso contrario potrete digitare anche il codice che avete ricevuto via SMS o tramite email definito AUTHCODE. Una volta scaricato potrete conservare il file oppure fare uno screenshot del codice QR e conservarlo tra i preferiti nella vostra galleria. App Immuni o App IO. Un secondo modo per avere a portata di mano il proprio Green Pass sono le due app ufficiali. Solitamente, molti utenti trovano più comoda e semplice App Immuni rispetto alla App IO. Comunque il procedimento per ottenere la certificazione verde è identico. Basta selezionare EU Digital Covid Certificate e poi Recupera EU Digital Covid Certificate. In Codice selezionare AUTHCODE, NRFE, CUN, MUCG se rispettivamente avete ricevuto il codice dopo il vaccino, un tampone molecolare, un tampone antigenico o la guarigione. Poi occorre inserire sempre le ultime 8 cifre del numero identificativo della Tessera Sanitaria, che si trova sul retro, e la sua data di scadenza. Infine, premendo Conferma si riceve il Green Pass.

Vi consigliamo sempre di usare i canali ufficiali per richiedere il Green Pass altrimenti il rischio è cadere in pericolose truffe che vi faranno perdere solo tempo e, soprattutto, denaro. Inoltre, meglio sempre fare uno screenshot del codice QR della vostra certificazione verde, non si sa mai, nel caso una delle due app dovesse avere qualche problema.