Green Pass: attenzione alla nuova truffa che corre in chat su WhatsApp

In questi giorni si è acceso ancora una volta il dibattito a tema Covid-19. Da oggi, infatti, c'è il via dell'Esecutivo per le nuove normative in merito al Super Green Pass. Non sono perciò mancate le polemiche, ma anche l'interesse per alcuni a reperirne di falsi e i cybercriminali lo sanno bene. Ecco perché proprio in questi giorni è tornata una pericolosa truffa che si sta diffondendo tra le chat di WhatsApp.

Il messaggio prometterebbe, pervio l'invio di tutti i dati personali e del pagamento di 100 euro sull'unghia, un Green Pass falso per accedere in tutti i luoghi che lo richiedono. Oltre a essere una pratica illegale, chi decide di fidarsi di questi criminali rimarrà non solo senza certificazione verde, ma anche senza denaro e magari con qualche abbonamento indesiderato agganciato al credito residuo della propria SIM.

Green Pass: torna la truffa dei certificati falsi

A grande richiesta di chi vorrebbe aggirare lo Stato, ma poi finisce con l'essere truffato, sono tornati i Green Pass falsi. Una vera e propria fake news di WhatsApp che promette certificazioni verdi fasulle. In realtà non vengono mai recapitate agli utenti che, invece, vengono derubati dei loro dati personali e del loro denaro.

Un giro criminale che mette in pericolo chiunque pensi che si possano raggirare le leggi. Quella dei Green Pass “tarocchi” su WhatsApp non solo è una truffa pericolosa per chi cade nella trappola, ma anche per la salute di sé stessi e degli altri. Viaggiare con un certificato verde contraffatto mette in pericolo di contagio sia chi lo esibisce, non essendo né vaccinato e nemmeno guarito completamente dal Covid-19, sia coloro che si trovano a contatto con lui.

Vi ricordiamo che i canali ufficiali per ottenere il Green Pass sono quelli stabiliti dal Governo e si trovano sul sito www.dgc.gov.it, alla sezione “Come ottenere la certificazione verde Covid-19“.