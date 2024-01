Grazie a questo SCONTO risparmierai 54€ sul Tapis Roulant Pieghevole!

Uno degli attrezzi più utili per l’allenamento casalingo è sicuramente il tapis roulant elettrico. Dal poter correre anche quando fuori piove, fino a poter fare le camminate con la nostra serie TV preferita in sottofondo, i lati positivi di un tapis roulant sono tantissimi. E ora, grazie all’offerta a tempo limitato, potrai far tuo il tapis roulant CITYSPORTS a soli 215,98€ invece degli originari 269,99€, risparmiando così circa 54€!

Tutte le caratteristiche del tapis roulant CITYSPORTS

Il tapis roulant CITYSPORTS si rivela un attrezzo pratico per chi desidera mantenere la forma fisica comodamente a casa propria. La sua concezione, caratterizzata da un design pieghevole e compatto, facilita non solo la conservazione ma anche il trasporto del dispositivo. Quando non è in uso, può essere piegato e riposto in spazi ridotti, come sotto un tavolo o all’interno di un armadio, liberando così prezioso spazio nell’ambiente domestico. La potenza del tapis roulant è affidata a un motore da 1400 W, garantendo prestazioni elevate e risultati ottimali. Non solo efficiente, ma anche silenzioso, il motore assicura un’esperienza di allenamento senza disturbare né i vicini né i familiari.

La cura per le articolazioni è una priorità dato che questo attrezzo è dotato di un sistema di ammortizzazione avanzato. Costituito da cinque strati di gomma e schiuma, questo sistema assorbe gli urti, proteggendo le articolazioni da stress e dolori e offrendo una corsa fluida e confortevole.

Il display LCD integrato facilita, poi, il monitoraggio dei dati dell’allenamento, fornendo informazioni chiare su tempo, velocità, distanza e calorie bruciate. Inoltre, l’app mobile CITYSPORTS, compatibile con il tapis roulant, offre funzioni aggiuntive, permettendo di fissare obiettivi di allenamento e monitorare i progressi compiuti.

Inoltre, l’intrattenimento durante l’allenamento è reso possibile grazie all’altoparlante Bluetooth integrato, consentendo di ascoltare musica o audiolibri.

Compra subito questo tapis roulant di CITYSPORTS a soli 215,98€, grazie allo sconto del 20%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.