Il recente trailer – presentato al PlayStation Showcase 2021 – ha fissato al 4 marzo 2022 la data d'uscita di Gran Turismo 7. Sony ha annunciato che, anche in modalità single player, sarà necessario essere connessi alla rete per giocare al nuovo capitolo del noto simulatore automobilistico.

In particolare sul PS Blog sono indicate tutte le modalità disponibili in Gran Turismo 7, in calce al post troviamo un asterisco che indica la necessità di essere connessi alla rete per accedere alle suddette funzioni.

*Queste funzioni richiedono la connessione ad internet

L'appunto fatto da Sony fa riferimento alle seguenti modalità di gioco presenti in Gran Turismo 7, tra le quali figurano anche la campagna in giocatore singolo e la modalità fotografica.

Campagna Single Player

Scapes: Modalità fotografica

Scapes: Modalità fotografica

GT Café: Missioni per il completamento di specifiche collezioni di auto

GT Auto: Editor per la personalizzazione delle auto

Livery Editor: Editor di livree da applicare alle auto

