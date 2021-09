Secondo quanto si apprende dall'ultimo PlayStation Showcase tenutosi ieri, sappiamo che Gran Turismo 7 uscirà a marzo 2022. Date subito un'occhiata al trailer dell'ultimo capitolo della leggendaria serie di simulatori di auto.

Gran Turismo 7: eccolo in un nuovo teaser video

Gran Turismo 7 torna a far parlare di sé durante il PlayStation Showcase 2021 di Sony tenutosi ieri sera. L'azienda nipponica ha svelato un nuovo trailer che ci ha fatto sognare, semplicemente.

Il capo dei PS Studios di Sony, Hermen Hulst, ha dichiarato che il titolo arriverà il 4 marzo 2022 e il teaser mostra diverse auto che, probabilmente non potremo mai permetterci nella vita vera – e molte altre meno “premium”. Si possono notare gli interni delle macchine, i telai, le scocche, ma anche gli splendidi panorami che si paleseranno durante le gare, presumibilmente ray-tracing, in cui sfreccerete.

Il primo trailer che ha debuttato a giugno 2020 ci ha dato un primo assaggio, ma questo nuovo teaser mostra… beh, ancora più dettagli alquanto succulenti e ci fornisce uno sguardo più approfondito sulla profonda personalizzazione che Gran Turismo sarà in grado di offrire.

Viene mostrato anche un po' di gameplay online e uno sguardo alla modalità foto del gioco. Hulst ha condiviso, in una chat post-evento, che il gioco trarrà vantaggio dalle funzionalità di rumble e dai trigger adattivi del DualSense.

Messo accanto all'azione free-roaming in Forza Horizon 5 su console Xbox Series X/S e PC, si noti che la guida di Gran Turismo 7 dovrebbe offrire un gameplay più sommesso ma comunque emozionante.

Sony afferma che verranno condivise ulteriori informazioni sul gioco nelle prossime settimane, pertanto vi invitiamo a restare connessi con noi per non perdervi le ultime novità in materia. Noi non vediamo l'ora di metterci le mani… e voi?

