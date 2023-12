GPS, SpO2, mappe e mega AUTONOMIA: Garmin Fenix 7 precipita del 27%

Se sei alla ricerca di una offerta shock di Amazon in ambito wearable e stessi puntando a un prodotto di fascia premium, sappi che l’eccellente Garmin Fenix 7 è al centro di una occasione che ti lascerà senza fiato. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 27%, l’amatissimo wearable di fascia alta è in vendita ad appena 475€, ovvero a 174€ in meno.

Garmin Fenix 7 ti lascia senza parole già a partire dal design: possiamo notare un aspetto bello e mascolino, una scelta eccellente dei materiali e un senso di robustezza che ti permette di indossarlo ogni giorno, tutto il giorno, in ogni situazione.

Garmin Fenix 7 è lo smartphone da acquistare subito su Amazon con il 27% di sconto

Lo smartwatch a marchio Garmin ha tutto ciò che richiedi in un wearable moderno e di fascia alta: un eccellente pannello touch, GPS indipendente, supporto ai pagamenti contactless (con Garmin Pay), una mega autonomia di 18 giorni e supporto alle mappe in locale.

Come se non bastasse, come ogni Garmin che si rispetti è profondamente votato al tracking della salute e dell’attività fisica: infatti, troviamo un eccellente sensore HR per il tracciamento costante del battito cardiaco, della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche di più 30 modalità di allenamento differenti (al chiuso e all’aperto).

Come hai avuto modo di scoprire lo smartwatch a marchio Garmin è un vero e proprio device di fascia premium; mettilo subito nel carrello di Amazon per riceverlo a casa già da domani con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

