Google Traduttore è tutto nuovo, ma non è per tutti

Nell'ultima settimana, Google ha presentato la sua serie di smartphone di punta per il 2021; stiamo parlando degli ottimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Il dispositivo presenta una serie di miglioramenti in termini di hardware come il chipset Tensor. Tuttavia, sono arrivati ​​anche i nuovi smartphone per mostrare Android 12 nel suo massimo splendore con una serie di funzionalità software esclusive e la skin Material You. Per chi non lo sapesse, questo è un aggiornamento importante rispetto all'interfaccia introdotta ai tempi di Android Lollipop e successivamente con Android 9 Pie. Con questa nuova versione, molte G-Apps cambieranno il loro design e il loro colore in base allo sfondo e ai colori determinati dall'interfaccia utente. Un certo numero di applicazioni supporta già questa feature, ma ora l'ultima aggiunta è Google Traduttore.

Google Traduttore eredita il design Material You

La nuova scoperta arriva da 9to5Mac tramite XDA Developers. Apparentemente, l'app Google Traduttore su Pixel 6 ha ricevuto un nuovo upgrade. L'aggiornamento porta la tanto attesa riprogettazione di Material You. Come al solito, il nuovo design sembra essere un'esclusiva per la serie Pixel 6. Non siamo sicuri che Google lo estenderà ad altri smartphone, ma lo scopriremo presto.

I colori nell'app si regoleranno dinamicamente in base allo sfondo che state utilizzando sui vostri smartphone Android. Tuttavia, la funzione di tematizzazione automatica su Google Apps è ancora esclusiva per gli smartphone del marchio americano.

Il software apporta alcuni ovvi cambiamenti visivi e potete vedere il tono e lo sfondo colorato in azione. Il menu storico è sparito e i pulsanti sono più tondi e spumeggianti. Anche i controlli per il cambio di lingua sono diventati più grandi. I pulsanti per fotocamera e per la voce e un'opzione per abilitare la modalità interprete sono stati spostati in basso. Di conseguenza, tutto è molto più facile da raggiungere con una mano. Il rapporto conferma che il tema dinamico basato sullo sfondo di Android 12 funziona con l'app.

Quando lo potremo scaricare?

Dal mese scorso, Google ha lavorato a un'importante riprogettazione per l'app Google Translate. La modifica è stata segnalata alcuni mesi fa da XDA-Developers dopo l'analisi del codice sorgente dell'app fatto a settembre.

Ancora una volta, la riprogettazione sembra essere un'esclusiva della serie Pixel 6. Ma pensiamo che gli sviluppatori di ROM personalizzate troveranno presto un modo per cambiarlo. Sfortunatamente, non sappiamo come funzionerà sulle skin esterne personalizzate basate su Android 12. Staremo a vedere.