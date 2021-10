Google annuncia Android 12L per pieghevoli e Chromebook

Google ha appena annunciato la nuova versione di Android 12L per tablet, dispositivi pieghevoli e device con Chrome OS (leggasi “Chromebook”). Di fatto, l'OEM di Mountain View vuole rendere ancora più fluida e specifica l'esperienza utente per terminali aventi form factor diverso da quello tradizionale degli smatphone.

Android 12L migliorerà i nuovi device

Il sistema operativo del robottino verde è stato criticato più volte per non essere stato progettato per funzionare correttamente su dispositivi a grande schermo come i tablet rispetto all'iOS di Apple prima di essere convertito in iPad OS per iPad. Mentre BigG ha ottimizzato Android per supportare i pieghevoli, l'annuncio odierno di Android 12L segna il grande passo avanti del gigante della tecnologia verso il rinnovato interesse nei confronti di gadget a grande schermo.

Android 12L è stato annunciato oggi all'Android Developer Summit come una “capacità di funzionalità” che offre un'interfaccia utente ottimizzata per prodotti dal display di grandi dimensioni come tablet, pieghevoli e Chromebook. La compagnia afferma di aver perfezionato l'interfaccia utente per rendere Android più bello e più facile da usare su pannelli più grandi di 7/8 pollici.

Di seguito sono riportati alcuni dei cambiamenti visivi apportati da Android 12L:

Una barra di ricerca di Google in alto;

Un menu di accensione a sei pulsanti che include segnalazione di bug e screenshot;

Blocco schermo a due colonne;

Un'interfaccia a doppio riquadro per il menu delle impostazioni;

Un'interfaccia panoramica riprogettata che mostra l'app corrente quasi a schermo intero mentre le altre app sono più piccole;

Abilitazione automatica di tutte le app per entrare in modalità schermo diviso anche se le app non sono ridimensionabili;

Possibilità per i produttori di personalizzare facilmente la cassetta delle lettere;

Una barra delle applicazioni per dispositivi a schermo grande per rendere il passaggio delle app senza soluzione di continuità.

Google ha affermato che Android 12L sarà rilasciato all'inizio del prossimo anno con la prossima ondata di tablet e foldable.

Tuttavia, sarà disponibile oggi per gli sviluppatori mentre presto verrà rilasciata un'anteprima beta per il Lenovo P12 Pro. A dicembre verrà rilasciata anche una versione beta per i telefoni Pixel.