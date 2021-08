L'app di traduzione sviluppata da Google è una delle applicazioni più utili e funzionali, soprattutto per coloro le cui attività professionali sono legate all'elaborazione di documenti in diverse lingue. La sua versione mobile supporta l'uso di una tastiera, un microfono e una fotocamera per inserire i contenuti e sembra che l'azienda voglia rivedere completamente l'interfaccia del software per la prima volta dopo diversi anni.

BigG ridisegnerà la UI di Google Traduttore

Sebbene Google Translate ottenga di volta in volta nuove funzionalità, come la trascrizione di parlato in testo in tempo reale, gli sviluppatori non hanno aggiornato l'interfaccia UI per molto tempo. Ora, si è appena scoperto che, nel prossimo futuro, potrebbe apparire una nuova opzione di design; probabilmente, almeno in una prima fase iniziale, sarà contestuale ai nuovi device della casa americana (Pixel 6 e 6 Pro).

Gli esperti di XDA Developers hanno analizzato il nuovo APK dell'ultima versione di Google Translate 6.21, che è stata rilasciata questo fine settimana. Studiandola, hanno capito che dispone di una versione completamente aggiornata dell'interfaccia; ma quando viene attivata, quasi non funziona (ad esempio, la maggior parte dei pulsanti importanti non si preme). Ma almeno è un utile indicatore che ci fa capire come apparirà il software nel prossimo futuro.

A giudicare dagli screenshot, la nuova interfaccia offre un'operazione con una sola mano più comoda; i pulsanti per chiamare la fotocamera, il microfono e il cambio lingua sono stati spostati nella parte inferiore dello schermo. Il menu “hamburger” è scomparso: ora contiene sottosezioni come “Frasario”, “Frasi salvate”, “Traduzione offline” e “Impostazioni”. Apparentemente, queste possono essere chiamate utilizzando il pulsante “Altro” situato nell'angolo in basso a sinistra.

Secondo XDA Developers, è altamente probabile che la nuova versione sarà disponibile solo per gli smartphone Pixel del 2021; in particolare, per la serie Pixel 6 con Android 12.

