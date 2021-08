La registrazione delle chiamate con Google Telefono arriva anche in Italia: ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Google Telefono: la novità

In molti se lo aspettavamo e finalmente oggi big G ha iniziato ad implementare in Italia la funzione di registrazione delle telefonate. Come si può evincere dal tweet di seguito, per registrare una telefonata con Google Telefono sarà molto semplice: basterà cliccare sul nuovo pulsante “Registra” presente nel pannello di chiamata.

Per rispettare la privacy, quando l'utente cliccherà sul tasto “Registra” una notifica sms avvertirà automaticamente dell'avvio della registrazione l'altra persona coinvolta nella chiamata.

Ma non è finita qui, dato che con alla funzione di registrazione il colosso di Mountain View affianca anche il sistema di eliminazione automatica degli audio registrati. In buna sostanza, l’utente potrà optare tra la cancellazione automatica ogni 7, 14 o 30 giorni o se provvedere manualmente alla cancellazione degli audio.

Ricordiamo che solo poche ore fa Google ha annunciato anche un'atra novità, che riguarda il suo servizio Meet. Infatti, a breve Google Meet avviserà immediatamente l'utente quando riconoscerà nella conversazione un'eco fastidioso. Le notifiche, che dovrebbero ridurre al minimo le sofferenze di tutti nel corso di chiamate e videochiamate, sono già disponibili per i clienti di Google Workspace e G Suite Basic e Business, sebbene la copertura completa a livello globale richiederà fino a 15 giorni.

Google

App