Google ha appena annunciato una funzione per la sua popolare applicazione Meet: ecco di cosa si tratta.

Googel Meet: mai più l'eco

Google Meet ti avviserà immediatamente quando identificherà un'eco nelle tue chiamate e videochiamate: i nuovi avvertimenti proattivi di big G Google dovrebbero – sulla carta – aiutare a ridurre al minimo le sofferenze di tutti.

Stiamo semplificando l'identificazione e la correzione di quando si verifica un'eco nelle videochiamate di Google Meet. L'”eco” può verificarsi quando il sistema invia l'audio a una chiamata.

Google ti avviserà con un puntino rosso posizionato sul pulsante con più opzioni, accompagnato da una notifica di testo. Facendo clic sulla notifica verrai indirizzato al Centro assistenza di big G, dove potrai trovare i passaggi consigliati che possono aiutare a prevenire l'eco e che includono la disattivazione del microfono, l'abbassamento del volume dell'altoparlante o il passaggio alle cuffie.

A detta di Google, sebbene Meet controlli già l'audio per rimuovere l'eco, non è però in grado di tenere sotto controllo tutte le configurazioni degli altoparlanti e dei microfoni del desktop remoto di ogni singolo utente, che determinano il ritorno dell'audio nella chiamata.

Google afferma che i nuovi avvisi di eco sono ora disponibili per i clienti di Google Workspace e G Suite Basic e Business e che l'implementazione globale richiederà fino a 15 giorni per essere completata. Vale la pena ricordare che gli avvisi di eco sono attivi per impostazione predefinita e non richiedono alcun intervento da parte dell'amministratore per essere abilitati.

