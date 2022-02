Google svela Wear OS 3.2 per i developer: quali novità ci aspettano?

Qualche ora fa, senza nessun annuncio o comunicato stampa, Google ha rilasciato Wear OS 3.2 per gli sviluppatori. Si tratta di un'altra versione dell'emulatore indirizzata esclusivamente per i developer che possono così testare le novità presenti nel nuovo sistema operativo e il funzionamento delle applicazioni sviluppate per la piattaforma wearable.

Google rilascia Wear OS 3.2 per gli sviluppatori

In base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che la nuova versione del sistema operativo introduce ben poche novità: l'interfaccia è sostanzialmente identica e le uniche differenze riguardano qualche piccolo aggiustamento alla UI delle impostazioni e delle notifiche.

Sembra che l'obiettivo del team di sviluppo di Google sia stato quello di rendere il prodotto più coerente anche rispetto ad Android 12: a tal proposito, sono state aggiunte nuove icone per alcune applicazioni preinstallate come il calendario, la sveglia, le impostazioni, il cronometro e così via.

Sfortunatamente non sembra esserci ancora traccia della nuova interfaccia di Google Assistant che avevamo visto in anteprima a inizio mese, segno che in tutta probabilità verrà introdotta solo in un aggiornamento successivo. È inoltre interessante notare che questa versione di Wear OS introduca già le correzioni di sicurezza aggiornate al mese di marzo.

Al momento non sembrerebbero esserci ulteriori novità all'interno di Wear OS 3.2.