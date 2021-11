Google Stadia: partite in multiplayer? Un gioco da ragazzi!

Google Stadia vi permetterà finalmente di unirvi alle partite in multiplayer senza aver bisogno di un invito. Di fatto, non dovrete più impazzire nei menù del servizio americano.

Google Stadia: un nuovo metodo per accedere alle partite

L'OEM di Mountain View sta finalmente consentendo ai giocatori utilizzatori di Stadia di partecipare ai giochi multiplayer senza bisogno di un invito. Questa opzione di base è disponibile sulla maggior parte delle piattaforme console e dei launcher per PC, ma BigG ha impiegato quasi due anni per aggiungerla al suo servizio di cloud gaming.

Una nuova pagina di supporto del sito ufficiale di BigG afferma che la funzione è attiva in Far Cry 6 su Stadia, così gli amici possono unirsi a voi senza che dobbiate scavare nei menu e inviare un invito.

Google menziona che la funzione è disponibile solo in “selezione giochi” ed è disabilitata come impostazione predefinita. Al contrario, il portale di 9to5Google ha notato che la funzione è effettivamente abilitata come impostazione predefinita e i colleghi hanno del sito americano hanno confermato che è stata abilitata anche su uno dei loro account Stadia.

La funzione di partecipazione senza invito è disponibile anche nell'app per Android ed è disponibile tramite la versione web che funziona su iOS.

BigG ha aggiunto gradualmente funzionalità a Stadia negli ultimi due anni dal suo lancio, inclusa una nuova versione di prova di 30 minuti per Hello Engineer il mese scorso. Il futuro della piattaforma sembra ancora più un servizio whitelabel per gli sviluppatori di giochi e altre aziende che desiderano riprodurre in streaming i giochi.

Segnaliamo che il mese scorso AT&T ha iniziato a offrire una versione basata su browser di Batman: Arkham Knight utilizzando la tecnologia di Stadia.