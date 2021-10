Far Cry 6, il team di sviluppo introduce trama e personaggi [VIDEO]

Domani ci sarà il day-one di Far Cry 6 e Ubisoft ne ha approfittato per pubblicare un ultimo video, nel quale il team di sviluppo ci presenta la trama e i personaggi del nuovo capitolo.

A parlare è il game designer David Grivel, con l'aiuto di Navid Khavari, che ha curato il comparto narrativo del nuovo Far Cry. Senza dubbio, il personaggio più emblematico all'interno del gioco è Antòn Castillo, villain interpretato dall'attore Giancarlo Esposito, nonché dittatore della regione di Yara.

Alla disamina narrativa sulla storia e le intenzioni dell'anti-eroe Castillo, si affianca la presentazione di Dani Rojas, personaggio carismatico intento a mettere sottosopra la regione pur di sconfiggere le truppe nemiche e spodestare il potente leader. Il giocatore veste i panni proprio di Dani Rojas, il gioco permette di scegliere il personaggio sia in versione maschile che femminile.

Far Cry 6 arriva domani, 7 ottobre, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e in streaming su Google Stadia, è già possibile acquistare il gioco su Amazon sia in versione fisica che in copia digitale.