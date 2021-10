Google Stadia le tenta tutte: si può provare GRATIS

L'OEM di Mountain View le testa tutte per trovare nuovi acquirenti: arriva ora una prova gratuita del gioco di 30 minuti per Google Stadia. Vi basterà accedere con il vostro account Google per testare il servizio senza necessità di attivare un abbonamento.

Google Stadia: il test gratuito per i nuovi clienti

Il servizio di cloud gaming Stadia di Google sta ancora escogitando nuovi modi per attirare i giocatori e finalmente ne sta provando uno che abbiamo suggerito per anni: le prove gratuite a tempo limitato di interi giochi, così potrete potrà vedere se il servizio fa al caso vostro.

Come riportato da 9to5Google, ora potete passare a Stadia, accedere con il vostro account Google e giocare a una prova gratuita di 30 minuti di Hello Engineer semplicemente seguendo le istruzioni e scorrendo verso il basso fino al pulsante “Prova gratuita” che vedete di seguito.

Un rappresentante di Stadia ha detto a The Verge che questo è un esperimento che BigG eseguirà nei prossimi due mesi e che arriverà su altri titoli selezionati nelle settimane a venire. Non saranno sempre sessioni di 30 minuti e potresti non vedere gli stessi giochi di tutti gli altri, però.

Google ha anche una pagina web dedicata per altre prove gratuite che potrebbe offrire in futuro, anche se al momento si può trovare solo Hello Engineer.

Onestamente, bisogna ammettere, a detta dei colleghi americani, che il tutto non è ancora così fluido come potrebbe essere. Bisogna ancora accedere con quell'account Google (anche se avete già effettuato l'accesso al vostro account Google per Gmail, Drive, ecc.), dovete ancora fare clic su una schermata di salute e sicurezza e un'altra schermata per verificare l'accesso, e poi attendere un po' che il gioco si carichi.

Non siamo ancora al magico “fai clic su un annuncio per un gioco per giocare immediatamente a quel gioco”, ancora.

Tuttavia è un passo in avanti nella giusta direzione, soprattutto se diventa una caratteristica standard dei titoli Stadia. E perchè no? Dal punto di vista di uno sviluppatore di giochi o di un editore, non è necessario alcun lavoro per creare una demo e il fatto che si tratti di un gioco cloud dovrebbe alleviare qualsiasi problema di privacy.