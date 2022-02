Google deve assolutamente copiare questa feature di Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22/S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra rappresentano la risposta di Samsung a chi era alla ricerca dei degni successori della serie Galaxy S21, e arrivano con una feature che fa impallidire tutti gli OEM Android, compreso Google, che dovrebbero correre ai ripari e copiare immediatamente quanto fatto dal colosso sudcoreano. Non stiamo parlando delle nuove fotocamere, la tecnologia LTPO 2.0 dei display oppure il supporto alle stylus, no, stiamo ovviamente facendo riferimento alla nuova policy relativi agli aggiornamenti software: con Samsung Galaxy S22, infatti, si dà il via a una nuova era in cui molti device di Samsung – qui la lista completa – riceveranno 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza.

Google deve copiare questa feature di Samsung Galaxy S22

Difficile, se non impossibile, non tirare le orecchia a Google che, da padre di Android, è ancora legato a una vecchia policy che vede il supporto a solo 3 major release di Android – quindi fino ad Android 15. Per colpa di questa mentalità (e ancora attuale) Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL non riceveranno più aggiornamenti software, il che rappresenta un aspetto piuttosto imbarazzante per un’azienda come Google che ovviamente tiene molto alla linea Pixel – che ha registrato vendite da capogiro – e allo sviluppo di Android.

Difficilmente Google cambierà idea in corso d’opera, forse lo farà al lancio di Android 13 e della serie Google Pixel 7, ma da questo punto di vista Samsung ha dimostrato quanto sia ancora una volta 2 passi avanti a tutti.