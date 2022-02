Google Pixel 6 è un successo e fa volare le entrate di Alphabet

Sebbene la serie Google Pixel 6 sia stata interessata da un numero davvero copioso di problemi e bug che in molti non si aspettavano, i risultati fiscali di Alphabet relativi al Q4 2021 indicano chiaramente che i nuovi smartphone Android di fascia alta sono stati in grado di far volare le vendite del colosso hi-tech di Mountain View.

Google Pixel 6 fa volare le vendite di Alphabet nel Q4 2021

Mentre le vendite complessive hanno raggiunto l'incredibile valore di 75 miliardi di dollari – la maggior parte proveniente dalla pubblicità (43 miliardi), dalla pubblicità su YouTube (8.6 miliardi) e anche dai servizi Google Cloud -, il CEO di Google ha sottolineato come la nuova famiglia degli smartphone Pixel sia riuscita a chiudere un trimestre record nonostante la imponente crisi dei semiconduttori:

Il nostro profondo investimento nelle tecnologie relative alla intelligenza artificiale continua a promuovere esperienze straordinarie e utili per le persone e le aziende, attraverso i nostri prodotti più importanti. Il quarto trimestre ha visto una forte crescita nella nostra attività pubblicitaria, che ha aiutato milioni di aziende a prosperare e trovare nuovi clienti, un record di vendite trimestrali per i nostri telefoni Pixel nonostante i vincoli di fornitura e il nostro business Cloud continua a crescere fortemente

Come sappiamo, secondo gli ultimi rumor, durante il prossimo Google I/O di maggio è molto probabile che l'azienda svelerà l'atteso Google Pixel 6a: è probabile che il device contribuirà ad accrescere il valore della linea Pixel all'interno di Alphabet.

