Google Play Store: se ha scaricato queste app sei in pericolo

Da tempo ormai stiamo appurando che il Google Play Store non è più quell’isola felice dove poter attingere app di ogni tipo senza preoccuparsi troppo. Infatti, i ricercatori di Pradeo, azienda esperta in sicurezza informatica legata alle applicazioni, ha rilevato un nuovo pericolo nascosto.

Per la precisione, tanto nuovo non è dato che si tratta di Joker, il noto malware capace di seminare panico e disastri nel mondo Android. Oltre 100.000 utenti sarebbero in pericolo. Perché è così tremendo? Essendo classificato come Fleeceware, il suo obiettivo principale è quello di attivare servizi a pagamento indesiderati in abbonamento o inviare SMS ed effettuare chiamate a numeri premium. Tutto all’insaputa dell’utente.

Attualmente sono 4 le applicazioni trovate infette da questo pericoloso malware. Va da sé che ogni utente che in buona fede ne ha scaricata e installata una sul proprio smartphone Android dovrà eliminarla e attivarsi per verificare che questa non abbia provocato danni.

Vediamo perciò come risolvere la situazione nel caso abbiamo installato una di queste app sul nostro dispositivo. Cerchiamo di capire come difenderci e che armi usare, visto che sempre più spesso applicazioni malevole riescono a fare breccia contro i sistemi di sicurezza attuati dal Google Play Store.

Google Play Store: l’elenco completo delle app infette

Come per il Cavallo di Troia, anche Joker ama nascondersi in app del Google Play Store per agire indisturbato negli smartphone degli utenti. Abbiamo già descritto qual è il suo fine principale, ora perciò vediamo l’elenco completo delle applicazioni infette che non devono essere scaricate e, se installate, cancellate dal vostro device:

Smart SMS Messages

Blood Pressure Monitor

Voice Languages ​​Translator

Quick Text SMS

Delle quattro, Smart SMS Messages è l’applicazione più scaricata dagli utenti. Perciò, potenzialmente, è quella che potrebbe aver provocato più danni. Attualmente, da quanto confermato, queste sembrano essere state eliminate dal Google Play Store. Ma come possiamo evitare di trovarci con un’app infetta sul nostro dispositivo?

Devi difenderti

Il fatto che sempre più applicazioni siano risultate infette sul Google Play Store rivela quando sia necessario dotarsi di un sistema di difesa adeguato. Non possiamo più fidarci solo ed esclusivamente del Google Play Protect. Se un’applicazione è passata dai suoi filtri fin dall’inizio, difficilmente l’analisi che fa il sistema di Big G prima dell’installazione rileverà qualcosa di strano.

Perciò è necessario affidarsi ad AVG. Questo speciale antivirus, nella sua versione per Android, include un potente scanner per il controllo di tutte le app che vengono scaricate. La scansione avviene prima dell’installazione così da poter bloccare l’operazione prima che la minaccia possa liberarsi indisturbata nel nostro smartphone.

Se ne avete già installata una il nostro consiglio è quello di acquistare AVG per poi procedere con una scansione generale e approfondita del dispositivo. Rilevando Joker dovrete disinstallare l’applicazione e forse, meglio ancora, resettare lo smartphone ai dati di fabbrica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.