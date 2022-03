Pixel Watch e Pixel 6a sono più vicini che mai: leak incredibile

A distanza di pochi giorni dai primissimi leak che hanno svelato il presunto design di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, in queste ore un leak incredibile svela che Google Pixel Watch e Google Pixel 6a sarebbero vicinissimi al lancio.

Infatti, secondo quanto pubblicato dai colleghi di Android Police, un operatore telefonico statunitense avrebbe già iniziato a caricare i dettagli relativi ai due device all'interno del proprio inventario interno.

Google Pixel Watch e Pixel 6a sono molto vicini al lancio

“Rohan” e “Bluejay“, i due device scovati all'interno dell'inventario di un operatore mobile americano, fanno riferimento rispettivamente allo smartwatch “Google Pixel Watch” e allo smartphone “Google Pixel 6a” – entrambi protagonisti per molto tempo di numerosi leak e indiscrezioni varie.

L'inventario indica che Google venderà il suo primo smartwatch in tre colorazioni – grigio, nero e oro – con 32 GB di spazio interno a disposizione, evidentemente anche per consentire il playback in locale di tracce audio; inoltre, almeno inizialmente, lo smartwatch non sarà disponibile nella versione cellular con il traffico dati. Per quanto riguarda Pixel 6a, lo smartphone di fascia media che eredita il design della serie Google Pixel 6, in questo caso sembra che il device sarà disponibile in tre colorazioni – nero, bianco e verde – con 128 GB di spazio interno a disposizione e il chip proprietario Google Tensor.

Nonostante il leak relativo alla presenza dei due device all'interno dell'inventario dell'operatore telefonico americano, non è ancora chiaro quando i due device saranno effettivamente disponibili all'acquisto e soprattutto a che prezzo. Gli ultimi leak indicano che Google Pixel 6a dovrebbe arrivare entro il mese di maggio, probabilmente con a fianco il tanto atteso smartwatch del colosso di Mountain View.

Tra i due c'è molta più attesa per il wearable di Google: il device, atteso da molti anni dai fan affezionati al brand, dovrebbe arrivare con un design di altissimo livello con cassa circolare con cornici estremamente ridotte, un gran numero di sensori per il tracking dell'attività fisica e dei parametri vitali, il sistema operativo Wear OS 3, Google Assistant di nuova generazione e un processore Exynos. Per quanto riguarda Pixel 6a invece, lo smartphone è atteso con un display da 6.2 pollici con fotocamera punch hole centrale, sensore di impronte integrato nel display e una fotocamera al pari di quella presente su Google Pixel 6.