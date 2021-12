Pixel Watch: in rete i render ufficiosi del wearable di Google

Dopo la notizia che dava il tanto atteso Google Pixel Watch, il primo smartwatch del colosso di Mountain View, in arrivo durante il 2022, in queste ore Jon Prosser, noto e affidabile leaker, ha pubblicato un video contenente alcuni render di Google Pixel Watch potenzialmente proveniente da materiale commerciale ufficioso.

Le diverse immagini contenute all'interno del video – lo trovate disponibile in calce alla news – confermano che il team di sviluppo di Google sta lavorando duramente per confezionare un dispositivo dal forte sapore premium e a tutti gli effetti in diretta competizione con gli Apple Watch.

Google Pixel Watch si mostra in nuovi render ufficiosi

L'aspetto forse più eclatante è la totale assenza di cornici attorno al quadrante circolare dello smartwatch di Google, elemento che viene messo in risalto dai render leak di Google Pixel Watch. Alcune delle funzioni mostrate all'interno del video includono il supporto alle funzioni legate all'area fitness, la gestione del calendario e delle chiamate, la navigazione con Google Maps e ovviamente il supporto a Wear OS 3 – il nuovo sistema operativo wearable nato il collaborazione con Fitbit e Samsung e ad oggi disponibile solo su Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic.

Mancano ancora molti dettagli sul dispositivo protagonista del leak, soprattutto relativo al prezzo: un design del genere ci porta inevitabilmente a considerare una fascia di prezzo piuttosto alta, ma è ancora troppo presto per sbilanciarsi in modo più preciso. Non resta che attendere di scoprire ulteriori novità sul tanto atteso wearable made by Google: al momento sembra che l'azienda statunitense sia sulla giusta strada per impensierire Apple.