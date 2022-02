Google Pixel 7: è questo il design del modello base?

A poche ore di distanza dall'incredibile leak di ieri che avrebbe svelato il design di Google Pixel 7 Pro, ecco che il leaker @OnLeaks torna a far parlare di sé a seguito della pubblicazione di nuovi render ad alta risoluzione del modello Google Pixel 7. Anche in questo caso, come avremo modo di scoprire nel corpo dell'articolo, noteremo un design in qualche modo ispirato a quello presentato per la prima volta l'ottobre scorso con il lancio della serie Google Pixel 6.

La differenza più eclatante a livello di design la registriamo per quanto riguarda l'iconica barra posteriore della fotocamera principale: a differenza di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, infatti, i render CAD svelano come Google stia considerando la possibilità di estendere il frame fino ad abbracciare i lati esterni del telefono.

Google Pixel 7 design leak: si parte da Pixel 6 ma con qualche interessante novità

L'idea del colosso di Mountain View potrebbe essere quella di offrire al device un aspetto più omogeneo rispetto invece a quello attuale in cui la barra posteriore sembra quasi “poggiare” sopra il telaio in alluminio, quasi come se fosse un elemento estraneo.

Frontalmente è ben visibile un pannello flat con fotocamera punch hole centrale – non sembrano esserci differenze con il modello Pixel 6 – con tanto di antenne 5G ben visibili nella porzione superiore e inferiore del frame in alluminio. Con tutta probabilità, prendendo in considerazione le proporzioni del device, il pannello touch dovrebbe avere una dimensione compresa tra i 6.2 e i 6.4 pollici – per riferimento Pixel 6 monta un display flat da 6.4 pollici.

Sul lato sinistro è ben visibile il carrellino per la SIM, mentre sul lato destro trovano posto ancora una volta il tasto di accensione e il bilanciere del volume; inferiormente, invece, notiamo la presenza della porta USB Type-C e lo speaker audio. Lo smartphone dovrebbe misurare 155.6 x 73.1 x 8.7 mm (11.4 mm considerando il frame della fotocamera posteriore) e avere probabilmente un peso in linea con quello di Pixel 6.

Anche considerando la storia del leaker e la qualità del leak pubblicati nel corso degli anni, è possibile che il design visto in questo rumor facciano riferimento a una versione del telefono differente da quella che sarà poi presentata da Google. Consigliamo quindi di prendere le informazioni con la dovuta cautela.