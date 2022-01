Pixel 6a al Google I/O? La folle idea del colosso hi-tech

Dopo l'incredibile leak relativo alla probabile data di lancio di Google Pixel Watch, il primo smartwatch del colosso di Mountain tanto atteso dagli amanti dei dispositivi muniti di WearOS 3, in queste ore il sempre affidabile Jon Prosser ha anche svelato la probabile finestra di lancio di un altro device molto atteso: Google Pixel 6a.

È questa la data di lancio di Google Pixel 6a?

Lo smartphone di fascia media dell'azienda hi-tech sarà possibilmente munito dello stesso design della serie Google Pixel 6 ma con specifiche tecniche più contenute, il cui lancio è verosimilmente indicato per l'ultima settimana di maggio di quest'anno quando Big G terrà il consueto Google I/O dove mostrerà anche tutte le novità di Android 13.

Pixel 6A scheduled for May — Max Jambor (@MaxJmb) January 22, 2022

Gli ultimi rumor sul device indicano che potrebbe montare un pannello AMOLED da 6.2 pollici a risoluzione 1080p e una frequenza di aggiornamento a 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 778 oppure, come sottolineano altri rumor, lo stesso SoC Google Tensor svelato per la prima volta con i Google Pixel 6.

L'arrivo di Google Pixel 6a potrebbe rappresentare un'incredibile opportunità per Google di conquistare la fascia media del settore, a maggior ragione se sarà munito del nuovo processore proprietario in grado di garantire una estrema ottimizzazione dell'esperienza utente senza far rimpiangere i cari e vecchi chip di Qualcomm.