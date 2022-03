Google Pixel 6a passa da Geekbench: il lancio è ormai alle porte?

Torniamo nuovamente a parlare di Google Pixel 6a in quanto il nuovo e atteso medio gamma del colosso di Mountain View è stato scovato per la prima volta sul database di Geekbench: questa scoperta ci fa presumere che lo smartphone sia ormai a un passo dalla sua presentazione ufficiale.

Come sappiamo, e come indicano i rumor da ormai diverso tempo, Google Pixel 6a condividerà un aspetto estremamente importante con Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro: il processore proprietario Google Tensor. Il passaggio da Geekbench, tra le altre cose, svela alcune caratteristiche del processore, la RAM, il sistema operativo e molto altro.

Google Pixel 6a passa per la prima volta da Geekbench: il lancio è dietro l'angolo?

Come dicevamo qualche riga più su, Google Pixel 6a integrerà il processore proprietario Google Tensor proprio come la serie Google Pixel 6 – addio ai rumor che indicavano il probabile ritorno a un chip di fascia media realizzato da Qualcomm. Integrerà due core ARM Cortex-X1 con clock a 2.80 GHz, due Cortex-A76 con clock a 2.25 GHz e quattro core ad alta efficienza con clock a 1.86 GHz. Geekbench svela inoltre la presenza di 6 GB di memoria RAM e il sistema operativo Android 12 a bordo.

Per quanto riguarda il punteggio raggiunto sulla piattaforma – un valore che ha poca significato per stimare le prestazioni nell'utilizzo quotidiano -, il telefono di Google segna 1050 punti in single core e 2883 punti in multi core. Com'è ovvio che sia Google Pixel 6a sarà una versione “contenuta” di Google Pixel 6 series: è atteso con un sensore principale Sony IMX363 da 12 MP con di fianco un sensore ultra grandangolare Sony IMX396 da 12 MP; frontalmente si presume troverà posto un sensore Sony IMX355 da 8 MP.

Frontalmente è invece atteso un display da 6.2 pollici a risoluzione Full HD+, molto probabilmente con frequenza di aggiornamento a 90 Hz proprio come su Google Pixel 6. Appena poche ore fa un rumor indicava il probabile rinvio di Google Pixel 6a e Pixel Watch al mese di luglio: il passaggio su Geekbench indica invece che sarà presentato molto prima?