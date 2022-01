Google Pixel Notepad sconfiggerà Samsung per questo motivo

Google Pixel Notepad potrà impensierire seriamente Samsung puntando su un prezzo di lancio estremamente competitivo, seguendo così una strategia già messa in pratica da OPPO a seguito del lancio di OPPO Find N le cui vendite iniziali hanno fatto registrare un incredibile risultato. Le ultime indiscrezioni sul primo foldable del colosso di Mountain View relative al probabile design presente nella Beta 2 di Android 12L, svelano inoltre che Google Pixel Notepad possa arrivare sul mercato con un design in tutto e per tutto ispirato a quello di OPPO Find N.

Google Pixel Notepad avrà un prezzo inferiore a Samsung Galaxy Z Fold3

Inoltre, in base alle indicazioni pubblicate da 9to5Google provenienti da una fonte ben informata dei fatti, “una fonte con comprovata conoscenza dei piani di Google sulla serie Pixel, svela che la compagnia fa riferimento al device come Pixel Notepad.” Si tratta della prima volta che viene fatto riferimento al nome “Pixel Notepad” da parte di un rumor: in queste ultime settimane, infatti, rumor e leak vari avevano etichettato il nuovo device del colosso di Mountain View come “Google Pixel Fold“.

Big G avrebbe quindi dalla sua tre killer feature che potrebbero attirare l'attenzione dei futuri acquirenti di device foldable:

un prezzo di lancio inferiore a Samsung Galaxy Z Fold3

un design molto più ergonomico e attuale ispirato a quello di OPPO Find N

la consueta attenzione all'ottimizzazione dell'OS tipica di ogni device Pixel

Riuscirà Google a spodestare Samsung dalla vetta della classifica dei maggiori produttori di foldable?