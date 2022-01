Google Pixel Fold si fa vedere: Google prende spunto da OPPO?

Il design di Google Pixel Fold è stato scovato nella Beta 2 di Android 12L. A distanza di poche ore dal lancio della nuova build di Android 12L, abbiamo finalmente l'opportunità di scoprire il probabile aspetto dello smartphone pieghevole di Google. L'atteso primo foldable del colosso di Mountain View, recentemente tornato alla ribalta con il nome in codice “Pipit”, è protagonista di una serie di animazioni pensate per guidare l'utente nelle prime fasi di accensione e inserimento della SIM all'interno dell'apposito carrellino.

Il design di Google Pixel Fold svelato dalla Beta 2 di Android 12L

Come si può notare dalle GIF sottostanti, le animazioni scovata all'interno del nuovo firmware di Android 12L ritraggono un device che potrebbe corrispondere proprio a Google Pixel Fold. Un elemento ancora più interessante è il design di questo device: sembra proprio che il primo foldable di Google abbia un aspetto molto più simile a OPPO Find N che a Samsung Galaxy Z Fold3.

La seconda GIF, invece, ritrae in dettaglio il foldable di Google nella sua forma completamente estesa: è possibile notare la presenza di alcuni tasti fisici lungo il frame destro, la sezione centrale in cui è evidentemente posizionata la cerniera di chiusura e ovviamente il foro inferiore per il carrellino della SIM.

La scelta di un design molto simile a quello di OPPO Find N offre all'utente un'esperienza di utilizzo molto più comoda e immediata secondo le prime informazioni relative alle review sul foldable di OPPO; è probabile che Google sia arrivato alla stessa conclusione dopo aver testato varie dimensioni e form factor.