Pixel Fold, design poco brillante per il foldable di Google? (RUMOR)

Con gli occhi di mezzo mondo puntati sull’evento Unpacked di Samsung del 10 agosto con l’attesa nuova serie di foldable di fascia alta, zitta zitta Google sta continuando a portare avanti i lavori sul suo Google Pixel Fold che proprio in queste ore torna ad essere protagonista di un nuovo leak relativo al probabile design.

Secondo le ultime informazioni pubblicate su Weibo dal sempre affidabile e ben informato Digital Chat Station, infatti, scopriamo che il primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View sarà presentato con un form factor e un design in qualche modo ispirato agli altri device presentati in questi anni.

Il design di Google Pixel Fold non ci farà gridare al miracolo?

Entrando nel dettaglio, Google Pixel Fold (o Notepad, non abbiamo ancora una conferma sul nome commerciale) monterà un display principale flessibile verso l’interno e un piccolo display secondario sull’esterno con una composizione del tutto simile al Galaxy Z Fold di Samsung. Le dimensioni, però, sarebbero molto più simili a quelle di OPPO Find N che a quelle del dispositivo del colosso sudcoreano, quindi con un form factor squadrato e compatto per premiare l’ergonomia generale.

Il display esterno dovrebbe essere di tipo punch hole con una fotocamera centrale in pieno stile Google Pixel 6(a), mentre per quanto riguarda il display interno non sarebbero presenti né notch né fori sul display ma ci sarà una cornice che abbraccia il pannello. Sul retro, poi, sembra che l’azienda abbia intenzione di introdurre un design del tutto simile a quello che vedremo su Google Pixel 7.

Per quanto Digital Chat Station sia un leaker piuttosto affidabile e molto ben informato, è probabile che il risultato finale assuma dei contorni differenti rispetto quelli finora presentati in forma di leak. In attesa di scoprire ulteriori novità sul primo foldable di Google che, lo ricordiamo, potrebbe arrivare a cavallo tra il Q4 di quest’anno e il Q1 del 2023, vi segnaliamo l’ottima offerta di Amazon sul bellissimo Samsung Galaxy Z Flip3 5G con il 20% di sconto.

