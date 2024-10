Google Pixel 8a in offerta a 390€ su Amazon: è il compatto da prendere

Il Google Pixel 8a diventa sempre più interessante e, con la nuova offerta Amazon valida per la Feste delle Offerte Prime, è ora disponibile al prezzo scontato di 390 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico per la versione da 128 GB. In sconto c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 469 euro. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili. Per sfruttare la promo è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata.

Google Pixel 8a: un best buy per la fascia media

Il Google Pixel 8a rappresenta la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone compatto oltre che del miglior Pixel per rapporto qualità/prezzo. Tra le caratteristiche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici (con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz) oltre al SoC Google Tensor G3. Ci sono, inoltre, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 Megapixel, supporta la ricarica wireless e le eSIM. Il sistema operativo è Android 14, con ben 7 major update garantiti da Google. Il comparto tecnico è completo e senza punti deboli e il software è sempre aggiornato.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare il Google Pixel 8a al prezzo scontato di:

390 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 469 euro per la versione da 256 GB

L’acquisto può avvenire tramite il box qui di sotto.