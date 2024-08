Google Pixel 8a: a soli 449€ è il flagship killer da comprare oggi

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di fascia media veramente intrigante; di fatto è realizzato dal noto colosso di Mountain View ma è perfetto sotto tutti i punti di vista. Ci riferiamo al Google Pixel 8a che, nella sua iterazione color “nero ossidiana”, con 128 GB di memoria interna (non espandibile) costa soltanto 449,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso anche perché con il servizio di Prime potrai beneficiare del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspetti? Fallo tuo adesso, a questa cifra è imperdibile.

Google Pixel 8a: ecco perché comprarlo

Il cuore del Pixel 8a è il Google Tensor G3, l’ultimo chipset sviluppato dall’azienda americana. Questo processore è progettato per offrire prestazioni eccezionali in ogni situazione, che tu stia giocando, navigando sul web o utilizzando app di produttività; non solo garantisce velocità e fluidità, ma è anche ottimizzato per l’intelligenza artificiale e il machine learning, rendendo il tuo dispositivo più intelligente e capace di adattarsi alle tue esigenze nel tempo. Inoltre, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, avrai tutta la potenza e lo spazio di archiviazione necessari per gestire le tue app, foto, video e file senza rallentamenti. Dotato di una fotocamera principale da 64 Megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 Mega, il dispositivo ti permette di catturare immagini straordinarie in ogni condizione di luce.

Il Pixel 8a è dotato di un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD+. Questo significa colori vivaci, neri profondi e dettagli nitidi, perfetti per goderti contenuti multimediali, leggere testi o navigare sul web. Con un*refresh rate di 120 Hz l’esperienza visiva è fluida e reattiva, così come lo scorrimento e l’uso delle app più piacevole e immediato. Il Pixel 8a arriva con Android 14 ma la compagnia promette sette anni di update gratuiti.

Con tutte queste caratteristiche avanzate, il prezzo di 449,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, rende il Google Pixel 8a un’opzione estremamente competitiva.