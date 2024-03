Google Pixel 8 Pro: a soli 999€ è il TOP di gamma da comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma Android e non sapete cosa comprare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Google Pixel 8 Pro che, nella sua iterazione color “Azzurro cielo”, con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 999,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è imperdibile, soprattutto perché è un prodotto potente, versatile, con una buona autonomia, un design minimal ed elegante, uno schermo OLED di ultima generazione e un comparto fotografico spettacolare.

Acquistandolo da Amazon poi avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati). C’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può perfino beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata con il supporto logistico del sito.

Google Pixel 8 Pro: l’ammiraglia da comprare oggi su Amazon

Il Pixel 8 Pro di Google è il device più esclusivo della line-up di punta di casa Google; ha uno schermo OLED super Actua da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate da 120 Hz, foro per la selfiecam, cornici sottili e molto altro ancora. Il processore interno è l’ottimo Google Tensor G3 coadiuvato da un modem 5G e dall’intelligenza artificiale. Ci sono 128 GB di memoria interna, non espandibili mediante microSD. Ottima la batteria che promette un’autonomia degna di nota con una singola carica e si ricarica in un lampo con la fast charge via USB Type-C. Le fotocamere invece sono esagerate e hanno una qualità senza eguali.

Il dispositivo viene venduto e spedito da Amazon con consegna immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso a soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.