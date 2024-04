Google Pixel 8 Pro (128 GB): a soli 879€ è un BEST BUY assoluto

Il meraviglioso Google Pixel 8 Pro, nella sua iterazione color “grigio creta” e con 128 GB di memoria interna (non espandibile) si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, anche perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà ancora la promozione dedicata su Amazon. Ci sono ulteriori vantaggi che vedremo di seguito.

Dapprima vogliamo ricordarvi però che il terminale è un prodotto di fascia altissima, dotato di Android 14 in versione stock, e sarà aggiornato per circa 7 anni. Fra le altre cose, ricordiamo che il terminale è un gadget pazzesco, pensato per chi vuole un device performante su tutti i punti di vista, dotato di sensori fotografici che possono girare video in 4K e scattano immagini in HDR di qualità cinematografica. Sotto la scocca batte un cuore Google Tensor G3 coadiuvato dall’intelligenza artificiale e da un modem 5G per la connettività next-gen.

Google Pixel 8 Pro: ecco perché comprarlo

Il device è un prodotto veramente speciale che, fra le altre cose, dispone di uno schermo OLED da 6,7 pollici QHD con refresh rate da 120 Hz al seguito, vanta un processore di fascia altissima che promette prestazioni al top anche con i giochi ed ha una batteria capiente e generosa che dura due giorni con una singola carica e si ricarica in un lampo con la USB Type-C. Ricordiamo, infine, che è un top in tutto e per tutto, anche dal punto di vista fotografico. Ci sono tre sensori evoluti che girano clip e scattano fotografie in altissima qualità.

Il Pixel 8 Pro di Google viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Compratelo adesso prima che sia troppo tardi.