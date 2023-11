Google Pixel 8 in offerta a 729€ per il "Bello bello Black Friday" Unieuro

Unieuro è entrato ufficialmente in clima Black Friday con la nuova campagna “Bello bello Black Friday“. Tra le migliori offerte figura quella del Google Pixel 8 a 729 euro invece di 799 euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi per il nuovo top di gamma compatto di Google, presentato appena un mese fa e venduto in esclusiva per il mercato italiano da Unieuro. In più è possibile scegliere di pagare in un’unica soluzione o in 3 rate a interessi zero da 243 euro al mese, beneficiando inoltre delle spese di spedizione gratuite. L’offerta di Unieuro sul Pixel 8 è disponibile online su questa pagina.

Google Pixel 8 in sconto di 70 euro sul sito di Unieuro

Pixel 8 è il fratello minore di Pixel 8 Pro, da cui eredita tante caratteristiche chiave, su tutti il comparto camere, il software e l’hardware. Ottimo anche il display da 6,2 pollici con pannello OLED, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit.

È uno smartphone per chi ama i telefoni compatti, per chi è alla ricerca di un’esperienza d’uso smart con un’interfaccia pulita, e per chi ha la passione per le foto. Anche il design, a modo suo, è diventato ormai iconico: se si ha in mano un Pixel lo si riconosce subito, un po’ come avviene oggi con gli iPhone.

A proposito di Apple, da tempo Google ci ha abituati a seguire la politica di prezzi della casa di Cupertino, molto diversa rispetto a quella degli altri prodotti Android. E se è vero, dunque, che non ci si debba aspettare sconti folli sugli smartphone Google, è altrettanto vero che uno sconto di 70 euro ad un mese dall’uscita è un’ottima promozione.

Google Pixel 8 è in offerta a 729 euro.

