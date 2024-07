Google Pixel 8 al prezzo più basso di sempre con QUEST'OFFERTA del Prime Day

Il Google Pixel 8 è lo smartphone giusto da comprare in occasione del Prime Day di Amazon. Grazie all’offerta in corso, infatti, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 519 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 568 euro per la versione da 256 GB. L’acquisto può avvenire anche con pagamento rateale, in 5 o 12 rate, in base alla versione scelta, senza interessi e pagando con carta di debito. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi scegliere la variante da comprare.

Google Pixel 8: nuovo minimo su Amazon per il Prime Day

Il Google Pixel 8 è il compatto da prendere per sfruttare prestazioni ottimali e un supporto software al top. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G3, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti.

Con la nuova offerta Amazon lanciata in occasione del Prime Day è ora possibile acquistare il Pixel 8 al prezzo scontato di:

519 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 568 euro per la versione da 256 GB

L’acquisto può avvenire anche con pagamento rateale. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.