Google Pixel 7a in offerta ad un prezzo competitivo: bastano solo 355€

Il Google Pixel 7a continua ad essere uno dei migliori smartphone di fascia media, anche nel 2024: non ci stupisce affatto che continui ad essere una delle scelte più gradite dai consumatori, anche dopo il lancio dell’8a. Oggi è in offerta su eBay a soli 355€, grazie ad un generoso sconto sul suo normale prezzo.

Il Pixel 7a mantiene un design elegante e compatto con uno schermo OLED da 6,1 pollici. La risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e il supporto per un refresh rate di 90 Hz garantiscono un’esperienza visiva fluida e vivida. La qualità costruttiva è solida, con un mix di vetro e plastica che conferisce al dispositivo un aspetto premium, pur rimanendo leggero e maneggevole.

Equipaggiato con il processore Google Tensor G2, lo stesso chip utilizzato nei modelli di punta Pixel 7 e 7 Pro, il Pixel 7a offre prestazioni eccellenti per un dispositivo di questa fascia. Le operazioni quotidiane, l’uso di applicazioni complesse e il multitasking scorrono senza intoppi. Anche i giochi più pesanti sono gestiti con disinvoltura, grazie alla potenza del chip e all’ottimizzazione software di Google​.

Pixel è sinonimo di ottime fotografie, e il 7a non delude nemmeno in questo: con una fotocamera principale da 64 MP e una ultragrandangolare da 13 MP, il dispositivo eccelle nella fotografia diurna e in condizioni di scarsa illuminazione. Molto bene anche il comparto software, grazie alle funzioni Real Tone e Photo Unblur, che ti consentono di migliorare ulteriormente la resa delle tue fotografie. Non farti scappare questa offerta bomba di eBay: acquistalo subito a soli 355€.