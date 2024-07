Google Pixel 7a con caricatore in omaggio: bastano 399€ per farlo tuo

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissim Google Pixel 7a, il midrange del momento, costa soltanto 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso; il modello in questione è in colorazione “grigio antracite” e dispone di 128 GB di memoria interna, non espandibile. Capite bene che a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, di un design minimal e accattivante, di un processore da top di gamma e una batteria adattiva. Non di meno, in confezione troverete anche il pratico caricabatterie da 30W in omaggio. Cosa aspettate a comprarlo? A questa cifra questo device è un prodotto assolutamente unico e imperdibile.

Google Pixel 7a: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di casa Google in questione è un midrange leggero, versatile, potente come pochi altri al mondo, dotato di un processore Google Tensor G2 coadiuvato da un modem 5G e da 128 GB di memoria interna (non espandibile). C’è il chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e la batteria dura un giorno con una singola carica; fra le altre cose, si ricarica rapidamente via USB Type-C ed è adattiva. In poche parole significa che imparerà le vostre abitudini e adeguerà il consumo energetico in base a quelle. Fra le altre cose, il display AMOLED con refresh rate da 90 Hz vi assicurerà una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Correte a prendere Google Pixel 7a; a questa cifra è un best buy senza paragoni. Lo pagherete soltanto 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con consegna celere e immediata. Correte a prenderlo e non pensateci troppo; è imperdibile e vanta specifiche tecniche all’avanguardia. C’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.