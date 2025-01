Google Pixel 7a: a questo prezzo su Amazon è un BEST BUY (-41%)

Il Google Pixel 7a è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 299 euro. Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su di uno smartphone compatto in grado di garantire un rapporto qualità/prezzo davvero molto vantaggioso. Venduto e spedito direttamente da Amazon, il Pixel 7a è ora acquistabile tramite il box riportato qui di sotto. La promo è valida solo per alcune colorazioni.

Google Pixel 7a: un affare nella fascia media

Il Google Pixel 7a è uno degli smartphone più interessanti della fascia media. Per chi ha un budget inferiore ai 300 euro ed è alla ricerca di un dispositivo compatto, il modello di Google è un’ottima occasione. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, troviamo il SoC Google Tensor G2 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con aggiornamenti fino ad Android 18.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7a con un prezzo scontato di 299 euro e con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di lancio. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e rappresenta oggi un’ottima scelta per acquistare un mid-range compatto dotato di ottime prestazioni e un supporto software di lungo periodo.