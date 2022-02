Google Pixel 7: ecco come sarà

A distanza di pochi giorni dal leak che ha svelato alcuni dei componenti interni di Google Pixel 7 tra cui la seconda generazione del chip Google Tensor e l'introduzione di un nuovo modem 5G realizzato da Samsung, quest'oggi abbiamo l'opportunità di scoprire in anteprima quello che potrebbe essere il design del nuovo top di gamma di Google grazie al solito @OnLeaks.

Atteso al lancio a cavallo tra la fine del Q3 e l'inizio del Q4 assieme ad Android 13, il nuovo smartphone di fascia alta del colosso di Mountain View sembra riprendere alcune chiavi estetiche che hanno reso la serie Google Pixel 6 così unica e differente rispetto le passate versioni: la fotocamera posteriore.

Google Pixel 7: è questo il design del nuovo device?

Sembra che il team di designer di Google abbia deciso di rimaneggiare leggermente il modulo posteriore andando a rimarcare la separazione tra i tre moduli posteriori. A primo impatto, inoltre, sembra che anche per il modello “vanilla" l'azienda hi-tech abbia deciso di mantenere tre elementi come su Google Pixel 6 lasciando evidentemente a Google Pixel 7 Pro l'onore di montarne quattro.

Dalle informazioni pubblicate in rete sappiamo che il device avrebbe dimensioni pari a 155.6 x 73.1 x 8.7 mm (11.5 mm considerando lo spessore della fotocamera posteriore): questi dati indicano che sarebbe leggermente più piccolo e fino di Google Pixel 6. Frontalmente è probabile che troverà posto ancora una volta una fotocamera punch hole posizionata centralmente, il sensore di impronte integrato (si spera questa volta non con le prestazioni offerte da quello attualmente disponibile), due speaker inferiori e la porta USB Type-C per la ricarica. Come dicevamo, quindi, poche differenze estetiche per il nuovo smartphone di fascia alta e una leggera rifinitura della fotocamera posteriore.

Ci teniamo a precisare di prendere queste informazioni con la giusta cautela: allo stato attuale non ci sono certezze che il design della versione finale del device sarà questo.