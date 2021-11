Altro guaio per Pixel 6: occhio a non scaricarlo completamente

Nuovo bug per il sensore di impronte di Google Pixel 6. A distanza di pochi giorni dalla presentazione di Google Pixel 6 e 6 Pro in molti si stanno chiedendo se forse non abbiamo sopravvalutato i nuovi smartphone del colosso di Mountain View. In questi ultimi giorni ci siamo più volti ritrovati a parlare dei motivi dietro la lentezza del sensore di impronte, dello strano caso degli estranei che riuscivano a sbloccare il telefono benché le loro impronte non fossero state salvate e, adesso, spunta fuori una nuova grana per i telefoni di Google.

È stato scoperto un nuovo bug del sensore di impronte di Google Pixel 6

Infatti, nelle ultime ore, sia su Reddit che sulla community ufficiale di Google, diversi utenti hanno scoperto che il sensore di impronte non funziona se Google Pixel 6 si scarica completamente. Se, ad esempio, lo smartphone dovesse spegnersi perché rimasto senza carica residua, al successivo riavvio il sensore di impronte non funziona più e non è neanche possibile aggiungere nuovamente l’impronta digitale tramite l’apposita voce nel pannello delle impostazioni. “L’aggiunta non è stata completata. La registrazione dell’impronta digitale non ha funzionato. Riprova o usa un dito diverso“, sottolinea il messaggio di errore che diversi utenti si sono visti comparire sul proprio Google Pixel 6 dopo averlo scaricato completamente.

Fortunatamente, da quanto apprendiamo dai commenti di vari utenti su Reddit e sulla community di Google, sembra che un ripristino del telefono alle impostazioni di fabbrica risolva il problema. Ovviamente gli utenti che decideranno di percorrere questa strada dovranno impostare da capo il proprio telefono come se fosse la prima volta, ma almeno sarà possibile utilizzare nuovamente il sensore di impronte. Indipendentemente dalla causa del bug – per alcuni è colpa delle patch di sicurezza di novembre – i numerosi problemi legati al sensore di impronte stanno facendo emergere qualche colpa da parte dell’azienda. Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono i primi smartphone made by Google a montare un sensore di impronte nel display: forse l’azienda avrebbe dovuto testarli in maniera più approfondita?

